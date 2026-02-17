Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό - Αναλυτική πρόγνωση

Για την πορεία του καιρού το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μίλησαν με αναρτήσεις τους στα social media γνωστοί μετεωρολόγοι.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα επικρατήσει αστάθεια, ενώ την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται πτώση του υδραργύρου.

Όσο για τη Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι ψυχρός με βροχές, χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του πως το διάστημα 16–23 Φεβρουαρίου διαμορφώνεται βροχερό από τα κανονικά για τη χώρα επίπεδα, με έμφαση στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου αναμένονται διαδοχικές διαταραχές και κατά τόπους αξιόλογα ύψη υετού. Όσον αφορά στην Αθήνα ο καιρός θα είναι άστατος και με παροδικές βροχοπτώσεις ενώ από τις 20-21 Φεβρουαρίου θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη αίσθηση.

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Αναλυτική πρόγνωση για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το meteo.gr, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θράκη και πρόσκαιρες καταιγίδες σε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου τις πρωινές ώρες, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 9 βαθμούς), 6 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 13 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 10 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 11 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 7 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Βορειοδυτικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο και στον Κορινθιακό Κόλπο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές στα 80-90 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Σαρωνικό σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 70-80 km/h), με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.