Με τη βοήθεια των... Πρωταθλητών Ευρώπης και το κόκκινο σακάκι απέφυγε την κακοτοπιά η Κεραμέως

Πάντως, η μακρά και ζωηρή συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας είχε και τις χαριτωμένες στιγμές της.

Όπως πληροφορείται η στήλη, οι παραπομπές στη Σοβιετική Ένωση από τους Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη δεν έμειναν ασχολίαστες από τον πρωθυπουργό.

Με εμφανώς χιουμοριστική διάθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρατήρησε ότι η Νίκη Κεραμέως φορούσε χθες κόκκινο σακάκι τη ρώτησε εάν η επιλογή της Υπουργού Εργασίας σχετίζεται με τον Ολυμπιακό.

Η κ. Κεραμέως χαμογέλασε και απάντησε ότι όντως υποστηρίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης, πλέον, ηρώντας σαφείς αποστάσεις από τη συζήτηση περί..υπαρκτού σοσιαλισμού.