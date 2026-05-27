Με τη βοήθεια των... Πρωταθλητών Ευρώπης και το κόκκινο σακάκι απέφυγε την κακοτοπιά η Κεραμέως
Πάντως, η μακρά και ζωηρή συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας είχε και τις χαριτωμένες στιγμές της.
Όπως πληροφορείται η στήλη, οι παραπομπές στη Σοβιετική Ένωση από τους Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη δεν έμειναν ασχολίαστες από τον πρωθυπουργό.
Με εμφανώς χιουμοριστική διάθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρατήρησε ότι η Νίκη Κεραμέως φορούσε χθες κόκκινο σακάκι τη ρώτησε εάν η επιλογή της Υπουργού Εργασίας σχετίζεται με τον Ολυμπιακό.
Η κ. Κεραμέως χαμογέλασε και απάντησε ότι όντως υποστηρίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης, πλέον, ηρώντας σαφείς αποστάσεις από τη συζήτηση περί..υπαρκτού σοσιαλισμού.