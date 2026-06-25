Με την πλάτη στον τοίχο ο Φάμελλος - Μέχρι το πρωί οι υπογραφές για νέα Κεντρική Επιτροπή

Το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί θα κατατεθούν οι 70+1 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου. Οι συσχετισμοί στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως αλλάζουν δραματικά. Σύμφωνα με το καταστατικό θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, με ορατή την αλλαγή της προηγούμενης απόφασης. Δεν αποκλείεται, πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρών στις επόμενες εκλογές με ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια.

Τα γεγονότα φαίνεται, επίσης, πως ξεπερνούν ακόμη και τα ευφάνταστα σενάρια. Την ώρα που ο Σωκράτης Φάμελλος προσπαθούσε να δικαιολογήσει την απόφαση του, για στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός, κλείνει με τον πιο καταλυτικό τρόπο, την οποιαδήποτε περίπτωση συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες πολλοί εκ της μειοψηφίας με φωνές, την ώρα της συνέντευξης, επιβράβευσαν τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα καθώς, όπως έλεγαν, «ο Αλέξης είναι καθαρός, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε για το κόμμα μας»!

Δεν είναι λίγοι, πλέον, και όπως διεφάνη από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που υποστηρίζουν διαφορετική άποψη από την προηγούμενη απόφαση. Οι ισορροπίες, άλλαξαν δραματικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως εκτός των Δούρου, Παππά και Πολάκη, υπέρμαχος του αυτόνομου οδικού χάρτη προς τις εκλογές είναι και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. « Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είναι και κατανοητό: η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται με συλλογικότητες και κόμματα. Επομένως το δικό μας συλλογικό υποκείμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να ετοιμάζεται να πάει στη ΔΕΘ», τόνισε.

Αρκετοί εκτιμούν πως η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αλλάξει και την προηγούμενη που ζητούσε πλήρη στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, με συνέπεια, καθόλου απίθανο, πια, ο ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσει να καθορίζει τη δική του αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές. Με αλλά λόγια αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς τον Αλέξη Τσίπρα!

Οι διάλογοι-φωτιά

Λίγοι ήταν εκείνοι που πίστευαν πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα άλλαζε την απόφαση του. Και ακόμη, λιγότεροι, εκείνοι που θεωρούσαν πως θα προχωρήσει σε μερικό έστω «άνοιγμα», προς τους διαφωνούντες, αφήνοντας έστω και την τελευταία στιγμή, μια διέξοδο με προοπτική. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμύνθηκε την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χαρακτηρίζοντας την ως «μονόδρομο» ενώ αφήνοντας αιχμές προς τη μειοψηφία σημείωσε πως η στάση τους είναι «απαξιωτική». «Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη», φράση που προκάλεσε αντιδράσεις, ξεσηκώνοντας διαμαρτυρίες που εκφράστηκαν στη συνέχεια στις ομιλίες τους.



Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη που ρώτησε ευθέως το Σωκράτη Φάμελλο:



Πολάκης: έχεις καταλάβει ότι διαλύεις το κόμμα;

Φάμελλος:…

Πολάκης: ξέρεις αν μας θέλει να συνεργαστούμε ο Τσίπρας ή όχι; Μίλησες μαζί του; Υπάρχει επικοινωνία;

Φάμελλος:…

Με μεγαλύτερη ένταση ήταν και η τοποθέτηση του Νίκου Παππά:

Παππάς: «καλώς βαδίζουμε», πρόεδρε, αλλά δημοσκοπικά δεν αποδεικνύεται.

Παππάς: Δεν μιλάω για προσωπικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις αλλά συντεταγμένη πορεία. Υπάρχει;



Ιδιαίτερα επιθετικός ήταν και ο Γιάννης Μπουλέκος που ασκώντας δριμύτατη κριτική στις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελλου και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος του είπε:

Μπουλέκος: Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζουμε να στηρίξουμε τον Τσίπρα όταν εκείνος δεν μας θέλει; Τι είναι αυτό;»

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών του FLASH, αν όχι σήμερα αργά το βράδυ, το αργότερο αύριο το πρωί θα κατατεθούν 70+1 υπογραφές μελών.