Με το βλέμμα στις εκλογές ο Ανδρουλάκης μετά το Πολιτικό Συμβούλιο -Τι δείχνει η εκλογή Βαρδακαστάνη

Με το συντριπτικό ποσοστό 88% εξελέγη γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ενώ χωρίς παρατράγουδα και εκπλήξεις διεξήχθη η ψηφοφορία για το Πολιτικό Συμβούλιο. Κώστας Τσουκαλάς, Μιλένα Αποστολάκη και Μανώλης Χριστοδουλάκης στην πρώτη τριάδα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμανε χθες την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στέλνοντας ένα μήνυμα με διπλό αποδέκτη: Το Μαξίμου και τη ΝΔ από τη μια μεριά, που δέχτηκαν και την ονομαστική του καταγγελία και από την άλλη, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους θεωρούν ότι η επιστροφή του απειλεί το ΠΑΣΟΚ και την πρωτοκαθεδρία που κατέχει έναντι όλων των υπόλοιπων αντιπολιτευόμενων δυνάμεων.

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη έθεσε ως καθαρό στόχο για το κόμμα του την πρωτιά και τη νίκη στις εκλογές, εντοπίζοντας «δάκτυλο Μητσοτάκη», ώστε να εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ ως ανταγωνιστής του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τον ίδια, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ και να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή.

Σκοπός του κ. Ανδρουλάκη ήταν να εμφυσήσει ένας είδος αισιοδοξίας στην κομματική βάση και ευρύτερα σε κοινωνικές δυνάμεις ή σε μεμονωμένους πολίτες που αμφιταλαντεύονται ότι αν επιθυμούν να ηττηθεί και να φύγει η ΝΔ, είναι μονόδρομος η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια ώρα, επιχειρεί να προλάβει τυχόν εντυπώσεις για το εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με διαρκείς επικλήσεις στο αρνητικό παρελθόν του και την υπενθύμιση ότι «κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση», δεν είναι δυνατόν να διατείνεται ότι κερδίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Βαρδακαστάνης ένωσε...

Στο εσωτερικό μέτωπο, οι λέξεις κλειδιά – προϋποθέσεις για την επιτυχία ήταν η ενότητα, η ομοψυχία και η συλλογικότητα. Η πρόταση για γραμματέα στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρδακαστάνη, αν και στο πρώτο άκουσμα έκανε ορισμένους να σκεφθούν ότι συνιστά λύση ανάγκης, εμπράκτως και στην κάλπη συγκέντρωσε τη στήριξη όλων των πτερύγων (88% ποσοστό εκλογής, 279 ψήφοι σε σύνολο 317), γεγονός που εν αρχή δικαιώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και μεταφράζεται ως επιλογή ευρύτατης αποδοχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Για το Πολιτικό Συμβούλιο, τα στελέχη που προτάθηκαν αποτυπώνουν τη διάθεση της ηγεσίας να υπερβεί τους διαχωρισμούς σε στρατόπεδα και μέσα από τη σύνθεση που προέκυψε να μετατρέψει το όργανο σε εργαλείο χάραξης στρατηγικής και παραγωγής πολιτικής.

Οι σταυροί και η σειρά

Ενδιαφέρον έχει η σταυροδοσία και η σειρά κατάταξης των 23 στελεχών που πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον στενό του συνεργάτη Κώστα Τσουκαλά να κόβει πρώτος το νήμα με 261 ψήφους, δεύτερη την πολιτικά αεικίνητη και με ανεβασμένες πολιτικές μετοχές λόγω εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μιλένα Αποστολάκη, ενώ τρίτος καταγράφηκε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230 ψήφους.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Παύλος Γερουλάνος με 228 ψήφους, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Μιχάλη Κατρίνης με 226, Άννα Διαμαντοπούλου με 224, Όλγα Μαρκογιαννάκη (220), Παύλος Χρηστίδης (211) και τη δεκάδα συμπληρώνει ο Θανάσης Γλαβίνας με 201. Με 192 ψήφους και στην ενδέκατη θέση θα μετέχει ο Χάρης Δούκας. Ο Κώστας Σκανδαλίδης ψηφίστηκε από 184, ο Νίκος Μήλης από 181 και ακολουθούν οι Λευτέρης Καρχιμάκης με 176, Κώστας Παπαδημητρίου και Μιχάλης Αεράκης με 174, Μαρία Δαφέρμου 170, Μάρα Κουκουδάκη 159, Κατερίνα Σολωμού (στέλεχος από την Πάτρα μετείχε και στο προηγούμενο όργανο) με 144, Έφη Χαλάτση με 131, Φίλιππος Σαχινίδης με 129, ενώ οι δύο τελευταίοι ήταν η Τόνια Αντωνίου με 124 και Μιχάλης Τζελέπης με 121.

Η ανθρωπογεωγραφία αριθμεί στο Πολιτικό Συμβούλιο 11 προεδρικά στελέχη (Κώστας Τσουκαλάς, Θανάσης Γλαβίνας, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Νίκος Μήλης, Ολγα Μαρκογιαννάκη, Λευτέρης Καρχιμάκης, Κώστας Παπαδημητρίου, Μάρα Κουκουδάκη, Μαρία Δαφέρμου, Κατερίνα Σολωμού και Μιχάλης Αεράκης). Οι πέντε βουλευτές του οργάνου είναι οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και Παύλος Χρηστίδης.

Συμμετέχουν επίσης η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Αννα Διαμαντοπούλου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και o πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης. Προσκείμενοι στον Παύλο Γερουλάνο είναι οι Εφη Χαλάτση και Μιχάλης Τζελέπης και στον Μανώλη Χριστοδουλάκη οι Φίλιππος Σαχινίδης και Τόνια Αντωνίου.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό, οκτώ γυναίκες, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης, και ο γραμματέας αυτο-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Με δικαίωμα λόγου μετέχουν οι εκπρόσωποι των κινήσεων, Θεόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας Οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας, και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.

Σήμερα στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας, με έμφαση στα εργασιακά ζητήματα της σχολικής καθαριότητας (Βουλή-Αίθουσα 111).