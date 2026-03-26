Με το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» το αντίο στον δολοφονημένο Καρδιτσιώτη τραγουδιστή

Θρήνος στην κηδεία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσίτογλου, που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα, την Κυριακή 22 Μαρτίου.



Πολλοί συγγενείς και φίλοι έδωσαν «το παρών» στο χωριό Καππαδοκικό του Δήμου Σοφάδων. Μεταξύ αυτών και ο συνάδελφός του από τη Λάρισα, Μιχάλης Παπαματθαίου, ο οποίος «ράγισε» καρδιές, αποχαιρετώντας τον με ένα τραγούδι, το «Βρέχει φωτιά στην στράτα μου», του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου, στιγμή η οποία προκάλεσε έντονη συγκίνηση.



Στη συνέχεια, ο κ. Παπαματθαίου, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη με το εξής λιτό μήνυμα: «Καλό ταξίδι φιλαράκι μου».

Προφυλακίστηκε ο 17χρονος δράστης

Την ίδια ώρα, προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (22/3).



Ο ανήλικος δράστης έφτασε περίπου στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης (25/3) στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας προκειμένου να απολογηθεί, ενώ έξω από το χώρο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι του θύματος. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τον 17χρονο να φυγαδεύεται από άλλη έξοδο του κτιρίου για να αποφευχθούν εντάσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, στην απολογία του ο 17χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτα επίθεση από τον 51χρονο τραγουδιστή. Όπως υποστηρίζει ο δράστης, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, κατάφερε στο θύμα τα χτυπήματα με το μαχαίρι, τα οποία αποδείχθηκαν θανάσιμα.



Επίσης, ο 17χρονος αρνήθηκε ότι είχε την οποιαδήποτε οικονομική διένεξη με το θύμα, πολύ περισσότερο για αγοραπωλησία ναρκωτικών.



Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο ανήλικος δράστης θα οδηγηθεί στις φυλακές Κασσαβέτειας στη Μαγνησία.



Την Παρασκευή 27 Μαρτίου αναμένεται να απολογηθεί και ο 16χρονος που βρισκόταν μαζί με τον 17χρονο και κατηγορείται ως συνεργός στην ανθρωποκτονία.