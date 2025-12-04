«Με βίαζαν, με κρέμασαν από το ταβάνι»: Ακαδημαϊκός μιλά για τον εφιάλτη που έζησε 2 χρόνια στο Ιράκ

Την κόλαση που βίωσε τα 2 περίπου χρόνια που έμεινε αιχμάλωτη από πολιτοφυλακές στο Ιράκ, περιέγραψε μία Ισραηλινο-Ρωσίδα ακαδημαϊκός, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει για την αγριότητά της.

Η Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ μίλησε στο BBC από το κρεβάτι ενός νοσοκομείου στο Ισραήλ. Πέρασαν σχεδόν τρεις μήνες από την απελευθέρωσή της και ακόμα προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή στην ελευθερία, έχοντας περάσει 903 ημέρες ως κρατούμενη στο Ιράκ.

Ο χειρότερος εφιάλτης ήταν τους πρώτους τεσσεράμισι μήνες, όταν, όπως είπε η 41χρονη, την έδεσαν, την κρέμασαν από το ταβάνι, την μαστίγωσαν, την κακοποίησαν σεξουαλικά και την υπέβαλαν σε ηλεκτροπληξία.

Η απαγωγή

Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2023 όταν η Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον στις ΗΠΑ, ζούσε στη Βαγδάτη, όπου διεξήγαγε έρευνα για τη διατριβή της πάνω στη συγκριτική πολιτική.

Η Τσούρκοφ συμφώνησε να συναντήσει μια γυναίκα που υποτίθεται ότι ήταν φίλη μίας φίλης της. Η κοπέλα αυτή δεν εμφανίστηκε ποτέ και η 39χρονη τότε Τσούρκοφ ξεκίνησε να περπατά προς το σπίτι.

Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε πίσω της και δύο άνδρες την έσυραν μέσα, την χτύπησαν και της επιτέθηκαν σεξουαλικά. Στη συνέχεια την οδήγησαν στα περίχωρα της Βαγδάτης.

«Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα, με κράτησαν στην πείνα και με ανέκριναν, αλλά εκείνη την εποχή δεν γνώριζαν για την ισραηλινή μου υπηκοότητα. Είναι απλώς πεπεισμένοι ότι όλοι οι ξένοι είναι κατάσκοποι», τόνισε.

Wonderful news: Elizabeth Tsurkov @Elizrael who was kidnapped in Iraq by the Kataib Hezbollah militia in 2023 has been freed from captivity.



Elizabeth spent 900 days stripped of the very freedom she spent her adult life advocating for.



Tonight I sleep with a smile on my face. https://t.co/wRmh1MWsM3 pic.twitter.com/DoYYa9ZzJJ — Rami Jarrah (@RamiJarrah) September 9, 2025

Το βασανιστήριο του «σκορπιού»

Στη συνέχεια οι απαγωγείς απέκτησαν πρόσβαση στο τηλέφωνό της και «επειδή δεν είμαι κατάσκοπος και δεν έχω πολλές κρυπτογραφημένες συσκευές, όλα έδειχναν ότι είμαι Ισραηλινή».

Τότε τα πράγματα χειροτέρεψαν. Οι απαγωγείς της ξεκίνησαν να την υποβάλουν σε ηλεκτροπληξία, να την ξυλοκοπούν και να την μαστιγώνουν, να την κακοποιούν σεξουαλικά αλλά και να την υποβάλουν σε αυτά που η ίδια ονομάζει «ειδικά» βασανιστήρια της Μέσης Ανατολής.

«Με κρέμασαν από το ταβάνι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη μου. Κρεμάστηκα με τα χέρια πάνω από το κεφάλι μου» και, όπως λέει, ακολούθησε «μια συγκεκριμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται στο Ιράκ και ονομάζεται ‘σκορπιός’. «Σε δένουν με χειροπέδες από τους ώμους, σταυρωτά πίσω από την πλάτη. Συχνά αυτό οδηγεί σε εξάρθρωση των ώμων», είπε η Τσούρκοφ.

Η ταυτότητα των απαγωγέων και οι συνωμοσίες

Η ίδια θεωρεί ότι κρατήθηκε από μέλη της Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μιας από τις πιο ισχυρές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και άλλα κράτη. Αυτές οι πολιτοφυλακές αποτελούν μέρος των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης και εκτιμάται ότι έχουν σημαντικό μερίδιο εξουσίας στη χώρα, πολιτικό και οικονομικό.

«Έπρεπε να μάθω κάθε είδους περίεργες θεωρίες συνωμοσίας. Ζουν σε μια εναλλακτική πραγματικότητα στην οποία το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία δημιούργησαν μαζί το ISIS και οι ΗΠΑ μεταδίδουν την ομοφυλοφιλία μέσω από τα καφέ».

«Επινοούσα ομολογίες για να σταματούν τα βασανιστήρια»

Όπως ανέφερε, μπήκε στη διαδικασία να επινοήσει «ομολογίες» προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω βασανιστήρια. «Ομολογίες» που βασίζονταν σε κατασκοπευτικά σχέδια και στην «αρκετά παράλογη κοσμοθεωρία» των απαγωγέων της.

«Με βασάνιζαν για να τους δώσω αυτές τις ομολογίες που επινοούσα, και μετά απλώς γίνονταν άπληστοι. Έτσι, επέστρεφαν, με κρεμούσαν από τους καρπούς μου και άρχιζαν να με χτυπούν με ένα ξύλο και να χρησιμοποιούν ακόμη πιο σκληρές μεθόδους βασανιστηρίων», υπογράμμισε η Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ.

Μετά από 100 ημέρες σκληρής κακοποίησης, μεταφέρθηκε σε άλλη τοποθεσία χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. Βρισκόταν πάλι σε απομόνωση χωρίς εξωτερικό φως, αλλά τα βασανιστήρια σταμάτησαν.

Πώς αφέθηκε ελεύθερη

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Μαρκ Σαβάγια, ο οποίος έκανε εκστρατεία για τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την Τσούρκοφ, ο Σαβάγια ταξίδεψε στη Βαγδάτη για να μιλήσει με τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι. Ο ίδιος μετέφερε ότι ο Τραμπ ήταν εξαιρετικά ενοχλημένος με την αιχμαλωσία της και αν δεν απελευθερωνόταν εντός μιας εβδομάδας, η ηγεσία της Κατάιμπ Χεζμπολάχ θα εξοντωνόταν. Όπως είπε, μέσα σε λίγες μέρες αφέθηκε ελεύθερη.

«Τυχερή μέσα μια πολύ άτυχη κατάσταση»

Μετά την απελευθέρωσή της, η Τσούρκοφ ζει στο Ισραήλ όπου έχει μπει σε παρατεταμένη διαδικασία ψυχικής και σωματικής αποκατάστασης. Ωστόσο είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει το διδακτορικό της στο Πρίνστον.

«Υποβάλλομαι σε θεραπεία και πολλά από τα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες βιώνουν συλλογικά οι Ισραηλινοί από τις 7 Οκτωβρίου. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας και επιθυμία να απελευθερωθεί ο θυμός που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους», επισήμανε.

Η Τσούρκοφ επικρίνει την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στην Παλαιστίνη. Έχει έναν ευρύ κύκλο Παλαιστινίων, Λιβανέζων και Ιρακινών φίλων. Εργάστηκε για την ισραηλινή ΜΚΟ Gisha, η οποία αγωνίζεται για την προστασία της ελευθερίας μετακίνησης των Παλαιστινίων.

Όσον αφορά αυτό τη δική της εφιαλτική εμπειρία, στέκεται κυρίως σε ένα γεγονός: στο ότι γλίτωσε. «Σίγουρα, έχω περισσότερη ανάρρωση μπροστά μου. Αλλά νομίζω ότι ήμουν τυχερή, μέσα σε μια πολύ άτυχη κατάσταση».