Γνώμες Πολιτική Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σχολεία Μαθητές

Με «υπογραφή» Βλάση το έγκαιρο ξεκίνημα των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Φωτ. Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, μαζί με την Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Άννα Ροκοφύλλου, διασφάλισαν ότι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα λειτουργούν από τον Οκτώβριο με πλήρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Η επιτάχυνση αυτή δεν είναι απλώς διαδικαστική «νίκη», δείχνει τη σταθερή πολιτική βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τη Διά Βίου Μάθηση και να προσφέρει σε χιλιάδες ενήλικες τη δεύτερη ευκαιρία που αξίζουν για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη.

