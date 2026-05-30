Με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες ξεκινά ο Ιούνιος στην Ελλάδα – «Βράζει» από καύσωνα η Δυτική Ευρώπη

Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Ελλάδα, καθώς οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η θερμοκρασία θα φτάσει τη Δευτέρα τους 32°C στη Θεσσαλονίκη, τους 29°C στην Αθήνα και τους 27°C στο Ηράκλειο, ενώ η ζέστη θα συνεχιστεί και στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον πυρήνα του κύματος καύσωνα που επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη, όμως και στη χώρα μας επικρατούν σταθερά υψηλές θερμοκρασίες, με γενικά αίθριο καιρό και περιορισμένες μόνο πιθανότητες για τοπικές βροχές ή καταιγίδες προς τα μέσα της εβδομάδας, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Ο «θερμικός θόλος» ταλαιπωρεί τη Δυτική Ευρώπη

Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα εξαιρετικά πρώιμο και ισχυρό κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές κινούνται 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο σε ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο», που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη δυτική Ευρώπη.

Στη Βρετανία καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για τον Μάιο. Στις 25 Μαΐου το θερμόμετρο έφτασε τους 34,8°C στο Kew Gardens του Λονδίνου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, ενώ ακολούθησε νέα ακόμη υψηλότερη μέτρηση στους 35,1°C.

Παράλληλα, η ζέστη στη Βρετανία συνδέθηκε με μια σειρά θανατηφόρων περιστατικών σε ανοιχτά νερά. Βρετανικά μέσα ανέφεραν ότι οι θάνατοι που σχετίστηκαν με την περίοδο της ζέστης έφτασαν τους 11, στην πλειονότητά τους από πνιγμούς, καθώς πολλοί αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες, ποτάμια και δεξαμενές νερού.

Στη Γαλλία, το κύμα ζέστης είχε επίσης σοβαρές συνέπειες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επτά θανάτους που συνδέθηκαν άμεσα ή έμμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ η χώρα κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα Μαΐου στην ιστορία των μετρήσεών της. Στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές ενεργοποιήθηκαν αυξημένα επίπεδα επιφυλακής, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39°C σε ορισμένα σημεία.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες κινήθηκαν σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε καρδιά καλοκαιριού παρά σε τέλη Μαΐου, με πολλές περιοχές να καταγράφουν 37 έως 39 βαθμούς και τοπικά να αγγίζουν ακόμη και τους 40°C. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία σημειώθηκε θερμοκρασία 40,3°C, τιμή που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου στη χώρα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ιταλία, όπου το υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε τον υψηλότερο βαθμό συναγερμού σε πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Μπολόνια και το Τορίνο. Οι ιταλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις της ζέστης δεν περιορίζονται μόνο στις ευπαθείς ομάδες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν και υγιή άτομα, ιδίως όταν οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται για διαδοχικές ημέρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ένταση, η διάρκεια και η τόσο πρώιμη εμφάνιση του φαινομένου ενισχύουν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Ήδη, διεθνείς οργανισμοί και επιστημονικοί φορείς προειδοποιούν ότι τα επόμενα χρόνια οι ακραίες θερμοκρασίες θα εμφανίζονται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση.

Ο καιρός την Κυριακή (31/5)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (1/6) - Του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (2/6)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη (3/6)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (4/6)

Στη βόρεια - βορειοδυτική χώρα αρχικά αίθριος καιρός και από το μεσημέρι νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βορειοδυτική χώρα.