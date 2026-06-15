Μέχρι 50 ημέρες για να καθαριστεί από νάρκες το Ορμούζ: Οι όροι για επιστροφή στην ομαλή ναυσιπλοΐα

Η διασφάλιση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «καθαρά» από νάρκες, θα μπορούσε να καθυστερήσει την επιστροφή στην κανονική ναυτιλιακή κίνηση κατά εβδομάδες, μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το εκ νέου άνοιγμα μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, αναφέρουν πηγές της ναυτιλίας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Reuters, η επιχείρηση από συμβατικά ναρκαλιευτικά και υπερσύγχρονα υποβρύχια drones θα μπορούσε να συνεχιστεί για 40 έως 50 ημέρες, προτού πολλές ασφαλιστικές, ναυτιλιακές ή πετρελαϊκές εταιρείες νιώσουν αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να πραγματοποιήσουν διελεύσεις, όπως εκτιμούν πέντε πηγές της Δύσης από τον χώρο της θαλάσσιας ασφάλειας.

Strait of Hormuz/ REUTERS

Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να κρατήσει εγκλωβισμένα δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, επιπλέον της προσφοράς πετρελαίου από τον Κόλπο που έχει ήδη αποκλειστεί από τότε που οι ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στις ροές προ πολέμου.

Κάθε βαρέλι εξαγωγής από τον Κόλπο είναι κρίσιμο, δεδομένου ότι τα αποθέματα στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου οδεύουν προς τα χαμηλότερα επίπεδά τους τουλάχιστον από το 2003, σύμφωνα με ανάλυση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) την περασμένη εβδομάδα.

Δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, το θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης υγρών καυσίμων (Reuters)

Παρ’ όλο που Ιράν και οι ΗΠΑ βοήθησαν πλοία να διέλθουν από την αποκλεισμένη θαλάσσια οδό τις τελευταίες εβδομάδες με αθόρυβο τρόπο, οι αξιωματούχοι της ναυτιλίας συνέχισαν να συνιστούν προσοχή, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ΗΠΑ και Ιράν ότι ήρθαν σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό της εξελισσόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε πολύ επικίνδυνο για τα πλοία να ξεκινήσουν διελεύσεις σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Jakob Larsen, επικεφαλής ασφάλειας (safety & security) της ναυτιλιακής ένωσης BIMCO. «Η απειλή των ναρκών στην περιοχή παραμένει πηγή ανησυχίας τόσο άμεσα όσο και μελλοντικά, και πρέπει να δημιουργηθούν διαδρομές ελεύθερες από νάρκες».

Ζητούνται διαβεβαιώσεις ότι «ο δρόμος είναι καθαρός»

Παραμένει ασαφές πόσες νάρκες μπορεί να έχει ποντίσει το Ιράν στα Στενά, από τα οποία διερχόταν το 20% της παγκόσμιας καθημερινής τροφοδοσίας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πριν από τον πόλεμο.

Το Ιράν, το οποίο επιδίωξε να επιβάλει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, είχε απειλήσει να αναπτύξει θαλάσσιες νάρκες, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει αν οι δυνάμεις του έχουν πράγματι προχωρήσει σε πόντισή τους. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι οι νάρκες αποτελούν πραγματικό κίνδυνο, καθώς και ότι έχουν στοχοποιήσει ιρανικά πλοία πόντισης ναρκών.

Reuters

Στις 2 Ιουνίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ότι το Ιράν είχε «ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα του Ορμούζ σε διεθνή ύδατα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε σημείωμά του στις 11 Ιουνίου, το ναυτικό της Γερμανίας, επικαλούμενο πληροφορίες από το αμερικανικό και το βρετανικό ναυτικό, ανέφερε ότι εντοπίστηκαν νάρκες σε τέσσερις τοποθεσίες γύρω από τα στενά, προσθέτοντας ότι οι τοποθεσίες των ναρκών δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν.

Ωστόσο, ακόμα και η πιθανότητα ύπαρξης ναρκών θα μπορούσε να αποτρέψει τις εταιρείες. Ένα supertanker και το φορτίο αργού πετρελαίου του αξίζουν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια, επομένως οι ασφαλιστές πολεμικού κινδύνου, οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι εταιρείες δεξαμενόπλοιων θα χρειάζονταν διαβεβαιώσεις ότι η διέλευση είναι ασφαλής προτού επιχειρήσουν να περάσουν από τα Στενά, δήλωσαν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Reuters

«Μία και μόνο θαλάσσια νάρκη είναι αρκετή για να υπάρξουν θύματα», δήλωσε ο Rene Kofod-Olsen, διευθύνων σύμβουλος της V.Group, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνικής διαχείρισης πλοίων και πληρωμάτων παγκοσμίως, η οποία έχει 13 πλοία εγκλωβισμένα στον Κόλπο. «Αυτό είναι προφανώς ένα τεράστιο ζήτημα για την παγκόσμια ναυτιλία», πρόσθεσε.

«Ένα ναρκοπέδιο χρειάζεται εβδομάδες ή μήνες για να εξαλειφθεί»

Τον Μάρτιο, πριν από μια πρόσκαιρη ανακωχή για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του «εχθρού» να στοχοποιήσει τις ιρανικές ακτές ή νησιά θα οδηγούσε σε ναρκοθέτηση των οδών πρόσβασης και των γραμμών επικοινωνίας σε ολόκληρο τον Κόλπο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars.

Το ιρανικό μέσο ανέφερε ότι τα μέτρα θα περιλαμβάνουν διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων πλωτών ναρκών που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από την ξηρά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία έχουν στείλει πολεμικά πλοία και ναρκαλιευτικά στη Μέση Ανατολή, ενόψει μιας πιθανής επιχείρησης εξουδετέρωσης ναρκών.

Ο Corey Ranslem, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου θαλάσσιας ασφάλειας Dryad Global, δήλωσε ότι ακόμη και μετά τα αμερικανικά πλήγματα που είχαν ως στόχο την καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων -συμπεριλαμβανομένων των πλοίων πόντισης ναρκών και των αποθεμάτων τους- το Ιράν εκτιμάται ότι διαθέτει έως και 1.000 θαλάσσιες νάρκες.

«Εάν εντοπιστεί ναρκοπέδιο, θα μπορούσε ενδεχομένως να χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες για να εξαλειφθεί η απειλή», είπε.

Ο Arsenio Dominguez, επικεφαλής του ναυτιλιακού οργανισμού του ΟΗΕ (IMO), χαιρέτισε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τη συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα του Ορμούζ ως «ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της ασφάλειας σε αυτόν τον ζωτικό θαλάσσιο διάδρομο για τους ναυτικούς και τα πλοία». «Ωστόσο, η εφαρμογή της θα απαιτήσει χρόνο για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας», δήλωσε.