Μέχρι και 8 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία από την Κυριακή - Βροχή ενός έτους σε 5 μέρες στην Ήπειρο

Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, εξαιτίας της μεταφοράς ψυχρών αερίων μαζών από τα δυτικά προς τη χώρα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταβολή θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο χάρτης που συνοδεύει την πρόγνωση αποτυπώνει τη μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα σε σύγκριση με τις τιμές του Σαββάτου 22/11. Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αλλά και στην Κρήτη, η πτώση θα φτάσει τοπικά τους 7–8°C.

Έτσι, τη Δευτέρα 24/11 η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15–17°C στα ηπειρωτικά και στις κεντρικές και βόρειες νησιωτικές ζώνες, ενώ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα κυμανθεί γύρω στους 17–19°C.

Ολόκληρη η ανάρτηση Καλλιάνου

«ΣΕ ΜΟΛΙΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στον χάρτη αποτυπώνονται τα μέσα ετήσια ύψη βροχής σε όλη τη χώρα. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, στο κέντρο της Αθήνας το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται περίπου στα 400 χιλιοστά.

Τι συνέβη όμως στην Ήπειρο;

Σε αρκετές ορεινές περιοχές, μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, καταγράφηκαν συνολικά περίπου 400 χιλιοστά βροχής (τοπικά ξεπεράστηκαν και αυτά).

Με άλλα λόγια, το νερό που πέφτει στο κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο, έπεσε σε τμήματα της ορεινής Ηπείρου σε μόνο πέντε ημέρες.

Γι’ αυτό και τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τόσο εκτεταμένα, διότι τα ήδη κορεσμένα εδάφη δέχονταν καθημερινά νέες, μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς χρόνο απορρόφησης ή αποστράγγισης.»