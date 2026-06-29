Μέχρι τις 29/6 δουλεύουν οι Έλληνες για το κράτος - Στις 179 ημέρες η φορολογική επιβάρυνση το 2026

Οι Έλληνες θα χρειαστεί να εργαστούν 179 ημέρες μέσα στο 2026 προκειμένου να καλύψουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ). Αν και η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας μετακινείται φέτος μία ημέρα νωρίτερα, στις 29 Ιουνίου, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαμβάνοντας την 9η θέση μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει την 9η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η 29η Ιουνίου είναι για το 2026 η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, την οποία υπογράφουν ο Βοηθός Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Ιωάννης Ναβροζίδης και ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας.

Γιατί η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας μας αφορά όλους:

- Γιατί δείχνει με τρόπο εύληπτο το μέρος του εισοδήματός μας που απορροφάται από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

- Γιατί η φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημά μας: όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο λιγότεροι πόροι μας απομένουν για κατανάλωση, αποταμίευση και επενδύσεις.

- Γιατί η φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς διαμορφώνει τα κίνητρα για εργασία, επιχειρηματικότητα και επενδύσεις.

- Γιατί το φορολογικό μίγμα έχει σημασία: Οι έμμεσοι φόροι επιβάλλονται ανεξάρτητα από το εισόδημα και επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο τα φτωχότερα νοικοκυριά που διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για βασικές ανάγκες.

Σύμφωνα την ανάλυση για το 2026, οι πολίτες στην Ελλάδα θα εργαστούν 179 από τις 365 ημέρες του έτους για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας έρχεται συνεπώς μία ημέρα νωρίτερα από το 2025, όταν οι πολίτες εργάστηκαν 180 ημέρες για το κράτος.

Η βελτίωση είναι θετική αλλά οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά δύο ημέρες, από τις 181 στις 179.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συνολικά έσοδα του κράτους από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται το 2026 να προσεγγίσουν τα 108 δισ. ευρώ, ενώ το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 221,4 δισ. ευρώ.

Τα βασικά σημεία

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

- Η 29η Ιουνίου είναι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2026.

- Οι πολίτες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για το κράτος, μία ημέρα λιγότερο από το 2025.

- Από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά μόλις δύο ημέρες.

- Η Ελλάδα αναμένεται να έχει την 9η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα παραμένει κατά δύο ημέρες υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος.

- Η Ελλάδα παρουσιάζει την πέμπτη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ μεταξύ 2019 και 2026. Είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρυνση κατά την περίοδο αυτή.

- Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από τα έσοδα από άμεσους.

- Ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμμεσων φόρων, έναντι 70,4% το 2025.

- Το 2025, τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι υπερέβησαν τον αρχικό στόχο του Προϋπολογισμού κατά 3,9%, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος κατά 5,3%.

- Η μεγαλύτερη υπεραπόδοση στον φόρο εισοδήματος προήλθε από τα φυσικά πρόσωπα, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται κατά 5% υψηλότερα από τον στόχο.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, δήλωσε: «Η μετακίνηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας κατά μία ημέρα νωρίτερα είναι μια θετική, αλλά οριακή εξέλιξη. Οι πολίτες στην Ελλάδα εξακολουθούν να εργάζονται σχεδόν το μισό έτος για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια σημαντική επιτυχία. Τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης πρέπει όμως να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών και ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων.

Η χώρα χρειάζεται ένα απλούστερο, σταθερότερο και περισσότερο ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, με λιγότερη εξάρτηση από τους φόρους στην καθημερινή κατανάλωση και με τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων, ώστε οι πολίτες να μην επιβαρύνονται περισσότερο μόνο και μόνο λόγω του πληθωρισμού».

Σχετικά με τη μελέτη

Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας υπολογίζεται με βάση τη διεθνώς καθιερωμένη μεθοδολογία του Tax Foundation. Ο δείκτης προκύπτει από τον λόγο των συνολικών κρατικών εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και φόρους κεφαλαίου προς το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα και τη μετατροπή του αποτελέσματος σε ημέρες του έτους.

Για την εκτίμηση του 2026 χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και προβλέψεις από τη μακροοικονομική βάση δεδομένων AMECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Τη μελέτη «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2026» συνέγραψαν ο Βοηθός Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Ιωάννης Ναβροζίδης και ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας.