Φέτος είναι μια σχετικά δύσκολη χρονιά για το MEGA, αφού μέχρι στιγμής οι ελληνικές σειρές δεν του έχουν αποδώσει όπως θα ήθελε. Ο ερχομός του Αντώνη Κανάκη στο κανάλι φέρνει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό, κόβει το prime time στα δύο και τα στελέχη του καναλιού ευελπιστούν με αυτή τη μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζουν να φέρουν κόσμο για τη σάτιρα που θα μείνει και για τη μυθοπλασία.

Στρατηγικές αλλαγές

Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η μυθοπλασία του MEGA αποκτά νέα θέση στο πρόγραμμα. Η οικογενειακή κωμωδία «Νταντά της γειτονιάς» θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 και θα δίνει πάσα στο «Ράδιο Αρβύλα».

Το «Κάμπινγκ» μετακομίζει σε νέα ώρα και μας προσκαλεί στον κόσμο του κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23.10, αμέσως μετά τον Κανάκη.

Η «Σύγκρουση», το ερωτικό δικαστικό θρίλερ έρχεται, σε νέα ημέρα και ώρα, από την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 22.00 που θα δίνει lead in στο «Βινύλιο».

Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» θα μεταδίδονται από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21.00. Με αυτές τις στρατηγικές κινήσεις -που για πρώτη φορά βλέπουμε τη μυθοπλασία του prime time να κόβεται στα δύο από σατιρικές εκπομπές- το MEGA ελπίζει να πάρει τη ρεβάνς από τον ALPHA που εδώ και χρόνια σαρώνει και τον ΑΝΤ1 που φέτος πάει πολύ καλύτερα!