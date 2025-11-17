Μεγάλα κέφια στο Μαξίμου

Είχαν καιρό να χαμογελάσουν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και χθες ήταν μια καλή ημέρα για την πρωθυπουργική έδρα, τον Μητσοτάκη και τους υπουργούς που βρέθηκαν στην επίσκεψη Ζελένσκι και στην υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας με την Ουκρανία.

Όσο για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, ούτε λόγος. «Σαν στο σπίτι της» που λέμε. Δεν άφησε ούτε ένα «πηγαδάκι» που να μην ήταν παρούσα, χαμογελαστή και άνετη.

Και βλέποντας τα πλάνα και τις φωτογραφίες θυμήθηκα αυτό που είπε στον Δένδια στη συνάντησή τους στο υπουργείο: «Θα με βλέπετε συχνά...».

Για την ενεργειακή αντεπίθεση που έχει κάνει η Αθήνα το τελευταίο διάστημα και τις προετοιμασίες που έγιναν ώστε να γίνουν πράξη αυτές οι συμφωνίες θα έχουμε χρόνο να τα γράψουμε και να τα αναλύσουμε.

Έχει όμως τη σημασία του το γεγονός ότι χθες, για παράδειγμα, υπήρξε γενικότερα μια αμήχανη ησυχία από όλους όσοι είτε φωνάζουν καθημερινά για τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, είτε «βλέπουν» με βεβαιότητα ότι η διοίκηση Τραμπ θα τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια του Μητσοτάκη.

Έπεσαν στα χέρια μου οι τυπικές ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αλλά όχι του ΠΑΣΟΚ. Και πάλι βέβαια μπορεί να μην είδα καλά.