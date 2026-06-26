Μεγαλείο ψυχής: 87χρονη που έχασε δύο παιδιά σε τροχαίο δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ της Πάτρας

Μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, ανήκει πλέον στον στόλο του ΕΚΑΒ Πάτρας, χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά της 87χρονης Χαριτίνης Αναγνωστοπούλου.

Η παράδοση του οχήματος πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, όπως διαβάζουμε στο thebest, παρουσία εκπροσώπων της υγειονομικής κοινότητας της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους εξήρε την προσφορά της δωρήτριας, καθώς και τη συμβολή του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Αχαΐας, οι οποίοι προσέφεραν εκπαιδευτικό εξοπλισμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών.

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Η προσωπική τραγωδία

Η δωρεά της κ. Αναγνωστοπούλου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται με μια βαθιά προσωπική τραγωδία. Το 1992 έχασε τα παιδιά της σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου και, παρά τον πόνο της απώλειας, επέλεξε να στηρίξει εμπράκτως το δημόσιο σύστημα υγείας.

Από την πλευρά τους, οι εθελοντές πυροσβέστες παρέδωσαν ένα ειδικό σύνθετο γιλέκο εκπαίδευσης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασθενοφόρο παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναξιοποίητο εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών...

