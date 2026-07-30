Μεγάλες ζημιές στο Πλωμάρι Λέσβου μετά τη μεγάλη φωτιά: Εκτιμήσεις για 1.000 στρέμματα καμένης γης

Η επόμενη ημέρα βρίσκει το Πλωμάρι της Λέσβου να μετρά τις πληγές του μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, κοντά στις εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε ατύχημα και όχι σε εμπρησμό. Τα οριστικά συμπεράσματα αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κάηκαν κυρίως ελαιώνες

Μιλώντας στο τοπικό μέσο «Νησί», ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάββας, ανέφερε ότι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, έχουν καεί από 500 έως 1.000 στρέμματα.

Όπως σημείωσε, περίπου το 80% της καμένης έκτασης αφορά ελαιώνες, ενώ το υπόλοιπο 20% καλυπτόταν από δασικά δέντρα και θαμνώδη βλάστηση. Η συνολική εικόνα των ζημιών αναμένεται να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ολοκλήρωση της καταγραφής.

Σημαντικό μέρος των εκτάσεων που παραδόθηκαν στις φλόγες αποτελείται από ιδιωτικά αγροτικά κτήματα. Πέρα από την καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι και με την απώλεια παραγωγής για τα επόμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ΕΛΓΑ, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές μονάδες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να απομακρύνουν εγκαίρως τα ζώα τους, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Ο κ. Καρασάββας επισήμανε ότι η μάχη είναι απαιτητική, καθώς ακόμη και σε σημεία όπου δεν υπάρχει ορατό ενεργό μέτωπο, μια ξαφνική ενίσχυση του ανέμου μπορεί να μεταφέρει καύτρες από δέντρα που συνεχίζουν να καίγονται εσωτερικά.

«Η φωτιά στα ελαιόδεντρα είναι δύσκολη, καθώς τα δέντρα μπορούν να καίνε για ημέρες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε ότι τελειώσαμε και να κάνουμε οριστική εκτίμηση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως ότου νιώσουμε απόλυτα ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως ιδιαίτερα δύσκολο χαρακτήρισε το περιστατικό και ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ο Δήμος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Ο κ. Χριστόφας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη φωτιά στην Αγιάσο, η οποία επίσης προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες.

Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης νοσηλεύονται οι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο πόδι, αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Η κατάσταση της υγείας και των δύο πυροσβεστών χαρακτηρίζεται σταθερή και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, χωρίς να συντρέχει, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, λόγος σοβαρής ανησυχίας.