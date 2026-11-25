Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μία ακόμη εξαιρετική σεζόν, με τις εμφανίσεις του με τη Μπενφίκα να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η Τότεναμ, η οποία φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του και εξετάζει προσεκτικά τα δεδομένα της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, η πορτογαλική εφημερίδα ”Record”, αναφέρει πως η ομάδα του Λονδίνου κάνει «στενό μαρκάρισμα» στον διεθνή φορ, αναδεικνύοντας τη συχνότητα με την οποία οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου παρακολουθούν τις εμφανίσεις του.

🚨 Tottenham Hotspur tem estado atento às exibições de Vangelis Pavlidis, segundo o jornal ‘Record’.

Esta temporada, o avançado de 28 anos soma 19 golos em 20 jogos pelo Benfica. pic.twitter.com/niTS6EQGr2 — Diário de Transferências (@DTransferencias) November 25, 2026

Ο Έλληνας στράικερ μετράει 19 γκολ σε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά «όπλα» των «Αετών» της Λισαβόνας.

Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, τοποθετείται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.