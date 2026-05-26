Μεγάλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ: «Δεν ήταν το τέλος της προσπάθειας αλλά η αρχή»

Κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης της Euronext Athens, η διοίκηση της ΔΕΗ κτύπησε το καμπανάκι με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Η ΔΕΗ πραγματοποίησε την μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του τραπεζικού κλάδου με τεράστια επιτυχία, αντλώντας περίπου 18 δις. ευρώ και από τα δύο βιβλία προσφορών και πραγματοποιώντας μία υπερκάλυψη 5 φορών.

Η τελετή σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας ιστορικής χρηματοδοτικής διαδικασίας για την ελληνική αγορά, καθώς η ΑΜΚ της ΔΕΗ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές συναλλαγές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ευχαρίστησε τους επενδυτές για την ανταπόκριση που, όπως είπε, «ξεπέρασε κάθε προσδοκία», ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ελληνική κυβέρνηση, στους εργαζόμενους της ΔΕΗ αλλά και στους συμβούλους που υποστήριξαν τη διαδικασία.

«Πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τη ΔΕΗ αλλά και προς το Euronext και την ελληνική οικονομία συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στάσσης, προσθέτοντας ότι πλέον η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ταχύτερα και να αξιοποιήσει τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη δέσμευση της διοίκησης να μετατρέψει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε απτή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες αλλά και την ελληνική οικονομία. «Χτίζουμε τη νέα ΔΕΗ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το στρατηγικό αφήγημα της επιχείρησης για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την εισαγωγή των νέων μετοχών ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός τόσο για την ελληνική κεφαλαιαγορά όσο και για τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χάρτη. Ανέφερε επίσης , ότι η ΔΕΗ πλέον προσεγγίζει χρηματιστηριακά τα επίπεδα των κορυφαίων ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων, ενώ υπογράμμισε ότι η παρουσία της στο Euronext ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή προβολή της ελληνικής αγοράς.