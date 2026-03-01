Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Βόλος Super League 1

Μεγάλη ένταση μετά την λήξη της αναμέτρησης Βόλος - ΑΕΚ (photos)

Η ολοκλήρωση της αναμέτρησης Βόλος - ΑΕΚ συνοδεύτηκε από μεγάλη ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Πέταξε στα σκουπίδια δύο υπερπολύτιμους βαθμούς η ΑΕΚ στο -κατάμεστο από φίλους της- Πανθεσσαλικό. Η Ένωση «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος με τον κεραυνό του Ρέλβας (2-2) στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες των δύο ομάδων παραλίγο να πιαστούν στα χέρια δημιουργώντας μεγάλη σύρραξη, η οποία εν τέλει αποφεύχθηκε μετά από παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

