Μεγάλη ένταση μετά την λήξη της αναμέτρησης Βόλος - ΑΕΚ (photos)
Η ολοκλήρωση της αναμέτρησης Βόλος - ΑΕΚ συνοδεύτηκε από μεγάλη ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.
Πέταξε στα σκουπίδια δύο υπερπολύτιμους βαθμούς η ΑΕΚ στο -κατάμεστο από φίλους της- Πανθεσσαλικό. Η Ένωση «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος με τον κεραυνό του Ρέλβας (2-2) στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες των δύο ομάδων παραλίγο να πιαστούν στα χέρια δημιουργώντας μεγάλη σύρραξη, η οποία εν τέλει αποφεύχθηκε μετά από παρέμβαση των ψυχραιμότερων.