Μεγάλη ένταση στο φιλικό του Βόλου με την Γκρόνινγκεν: Παίκτες πιάστηκαν στα χέρια

«Στραβά» ξεκίνησε ο Βόλος τη χρονιά του, καθώς στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας με τη Γκρόνινγκεν, το χορτάρι μετατράπηκε σε «ρινγκ» για τους παίκτες των δύο ομάδων.

Όλα ξεκίνησαν ύστερα από ένα δυνατό μαρκάρισμα, το οποίο προκάλεσε έντονο εκνευρισμό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι παίκτες των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν στο σημείο του επεισοδίου, ακολούθησαν αψιμαχίες, σπρωξίματα και ανταλλαγή χτυπημάτων, μετατρέποντας το φιλικό σε... πεδίο μάχης.

Τελικά οι πιο ψύχραιμοι ηρέμησαν τα πνεύματα και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

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