Σπορ Βόλος Ποδόσφαιρο

Μεγάλη ένταση στο φιλικό του Βόλου με την Γκρόνινγκεν: Παίκτες πιάστηκαν στα χέρια

Το ESPN ανέβασε βίντεο με το επεισοδιακό φιλικό του Βόλου με την Γκρόνινγκεν, το οποίο διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου (25/7).

Screenshot
Screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

«Στραβά» ξεκίνησε ο Βόλος τη χρονιά του, καθώς στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας με τη Γκρόνινγκεν, το χορτάρι μετατράπηκε σε «ρινγκ» για τους παίκτες των δύο ομάδων.

Όλα ξεκίνησαν ύστερα από ένα δυνατό μαρκάρισμα, το οποίο προκάλεσε έντονο εκνευρισμό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι παίκτες των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν στο σημείο του επεισοδίου, ακολούθησαν αψιμαχίες, σπρωξίματα και ανταλλαγή χτυπημάτων, μετατρέποντας το φιλικό σε... πεδίο μάχης.

Τελικά οι πιο ψύχραιμοι ηρέμησαν τα πνεύματα και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Δείτε το βίντεο:

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Βόλος Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader