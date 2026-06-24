Ελλάδα Ναρκωτικά Μύκονος κάνναβη Κοκαΐνη

Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στη Μύκονο: Συλλήψεις 5 ατόμων -Βρέθηκαν κοκαΐνη, κεταμίνη, ecstasy

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

eurokinissi (ΦΩΤΟ αρχείου)
eurokinissi (ΦΩΤΟ αρχείου)
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, σήμερα, 24 Ιουνίου, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών. 

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάνναβης καθώς και χαπάκια ecstasy.

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Στο κάδρο των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκεται άτομο αλβανικής καταγωγής που φέρεται να είναι αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Ακολουθούν πλάνα από την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας:

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Ελλάδα Ναρκωτικά Μύκονος κάνναβη Κοκαΐνη

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