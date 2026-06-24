Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στη Μύκονο: Συλλήψεις 5 ατόμων -Βρέθηκαν κοκαΐνη, κεταμίνη, ecstasy

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Επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, σήμερα, 24 Ιουνίου, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάνναβης καθώς και χαπάκια ecstasy.

Στο κάδρο των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκεται άτομο αλβανικής καταγωγής που φέρεται να είναι αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.



Ακολουθούν πλάνα από την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας: