Σε 23 συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από ελέγχους σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, οι οποίοι εξακολουθούσαν να λειτουργούν παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026 από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «OUR RESCUE», η οποία ειδικεύεται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν συνολικά 10 οίκοι ανοχής, παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Οι 23 συλλήψεις και τα ευρήματα

Συνολικά συνελήφθησαν 22 γυναίκες και ένας άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από την Αρχή.

Επιπλέον, σε βάρος τριών από τις συλληφθείσες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Από τις έρευνες στους χώρους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 895 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εκ νέου σφράγιση των οίκων ανοχής.