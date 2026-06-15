Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική: 13 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα

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Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Σπάτων – Αρτέμιδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης.

Εγκληματική οργάνωση με δράση στις κλοπές οχημάτων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αφαιρούσαν συστηματικά και επί μακρό χρονικό διάστημα οχήματα, με οργανωμένο τρόπο.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων - Αρτέμιδος.

Με μέριμνα των αρμόδιων αρχών εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.