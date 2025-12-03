Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική - Εξαρθρώθηκε σπείρα με κλοπές, διαρρήξεις και απάτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (3/12) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.