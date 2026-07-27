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Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: Εξαρθρώθηκε συμμορία για ζωοκλοπές, εκβιασμούς - 8 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιασμών, αλλά και απάτης που σχετίζεται με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Άνδρες της ΟΠΚΕ / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Άνδρες της ΟΠΚΕ / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/7) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με τις Αρχές να προχωρούν μέχρι στιγμής στη σύλληψη οκτώ ατόμων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιασμών, αλλά και απάτης που σχετίζεται με ευρωπαϊκά κονδύλια, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αποδίδεται στη συμμορία ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

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Ελλάδα Σύλληψη Συμμορίες Κρήτη Απάτη Εκβιασμός Εγκληματική Οργάνωση Local News

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