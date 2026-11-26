Σε διεθνή επιχείρηση κατά της παράνομης διαδικτυακής τηλεοπτικής πειρατείας (IPTV), υπό τον συντονισμό της Europol, συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο στελέχη της.

Η επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, στην έδρα του Αρχηγείου της ισπανικής Policía Nacional στη Σεβίλλη, με τη συμμετοχή 30 στελεχών διωκτικών Αρχών από 11 χώρες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διακόπηκε η λειτουργία 57 παράνομων υπηρεσιών IPTV, ενώ εντοπίστηκαν 321 ιστοσελίδες που διέθεταν παράνομα περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες κατέγραφαν συνολική ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 7,3 εκατομμυρίων επισκέψεων.

Παράλληλα, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχουν εντοπιστεί και ιχνηλατηθεί συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία συνολικής αξίας άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμμετοχή της ελληνικής πλευράς

Η δράση οργανώθηκε και συντονίστηκε από την Europol, μέσω του IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition), στο πλαίσιο του κύκλου EMPACT. Εκτός από την Ελλάδα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ.

Στην επιχείρηση έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι των EUIPO, INTERPOL και AAPA (Audio-visual Anti-Piracy Alliance), καθώς και των εταιρειών Binance, Coinbase και Chainalysis.

Αντικείμενο της δράσης ήταν η ιχνηλάτηση πληρωμών σε κρυπτοστοιχεία προς παράνομες υπηρεσίες IPTV και η ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων τους. Στόχος ήταν να εντοπιστεί η χρηματοοικονομική υποδομή των εγκληματικών δικτύων και όχι απλώς να διακοπεί η λειτουργία των παράνομων υπηρεσιών.

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν στην ανάλυση συναλλαγών σε δίκτυα blockchain, στη συσχέτιση παράνομων υπηρεσιών IPTV με ψηφιακά πορτοφόλια και τα πρόσωπα που τα ελέγχουν, καθώς και στη διενέργεια διαδικτυακών ερευνών μέσω ανοικτών πηγών (OSINT). Παράλληλα, συνεργάστηκαν με την Europol και τους ιδιωτικούς φορείς για τη διασταύρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Η ανάλυση των δεδομένων συνεχίζεται, ενώ τυχόν στοιχεία που αφορούν πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή συνδέονται με υποθέσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο σχετικών ποινικών ερευνών. Αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την ταυτοποίηση υπόπτων, τη διακοπή παράνομων υπηρεσιών και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, σε συνεργασία με την Europol και τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.