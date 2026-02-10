Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση κυκλώματος με κλεμμένα ΙΧ - Οκτώ συλλήψεις

Μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας έκλεβαν αυτοκίνητα, έκαναν απάτες και πλαστογραφίες.

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο της επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, ενώ διενεργούνται έρευνες σε σπίτια, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους.



Πρόκειται για μια αστυνομική επιχείρηση που σχεδιαζόταν εδώ και έξι μήνες από τα στελέχη του ελληνικού FBI, που μέχρι τώρα έχουν εντοπίσει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και περισσότερα από 25 κλεμμένα οχήματα.