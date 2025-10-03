Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στον Έβρο: Χειροπέδες σε 13 Τούρκους - Μετέφεραν βαρύ οπλισμό

Χειροπέδες σε 13 Τούρκους πέρασε το ελληνικό FBI στον Έβρο και συγκεκριμένα στο Σουφλί.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ενώ επιχειρούσαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα με βάρκα μέσω του ποταμού Έβρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες που μετέφεραν μεγάλη ποσότητα οπλισμού και εξαρτημάτων όπλων.

Συγκεκριμένα κατά τον αστυνομικό έλεγχο στην κατοχή τους βρέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες όπως επίσης και μεταλλικά εξαρτήματα όπλων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι 13 Τούρκοι σχεδίαζαν να μεταφέρουν τα μεταλλικά μέρη στην Αθήνα, όπου θα εκτύπωναν τα πολυμερή εξαρτήματα μέσω 3D εκτυπωτών.

Μάλιστα εξετάζεται να πρόκειται για υπόθεση λαθρεμπορίου όπλων.

