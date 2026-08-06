Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου: Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία - Τι ισχύει με τα απαγορευτικά

Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα λιμάνια να καταγράφουν αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν γεμάτα για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Από το πρωί της Πέμπτης (6/8) χιλιάδες εκδρομείς συρρέουν στο λιμάνι του Πειραιά, επιλέγοντας τα νησιά του Αιγαίου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Παρά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που επικρατούν στο Αιγαίο, δεν αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς μέχρι στιγμής δεν προβλέπονται απαγορευτικά απόπλου.

Ωστόσο, όσοι ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έντονο κυματισμό και αρκετό «κούνημα», ιδιαίτερα στα ανοιχτά πελάγη, με τα μελτέμια να αναμένεται να διατηρηθούν έως και τα μέσα Αυγούστου.

Μελτέμια, υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, με τα μελτέμια να συνεχίζονται και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, αγγίζοντας τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρμόδιες αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα ενόψει της Κυριακής, όταν οι συνθήκες αναμένεται να είναι πιο δύσκολες.