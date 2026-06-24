Λουτράκι: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο
Το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Update: 21:53
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν και επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.