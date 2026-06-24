Ελλάδα Φωτιά Λουτράκι Πυροσβεστική Ξενοδοχεία

Λουτράκι: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο

Το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

πηγή: KorinthosTV
πηγή: KorinthosTV
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη
Update: 21:53

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.

πηγή: KorinthosTV
πηγή: KorinthosTV
πηγή: KorinthosTV
πηγή: KorinthosTV

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν και επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

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