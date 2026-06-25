Φωτιά στο Ηράκλειο: Βελτιωμένη η εικόνα στην αποθήκη ξυλείας - Σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή μεταξύ Λοφούπολης και Αγίου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση του μετώπου.

Λόγω των εξαιρετικά εύφλεκτων υλικών στην αποθήκη, οι φλόγες πήραν γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις και ξέφυγαν προς τον οικιστικό ιστό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να έχει επεκταθεί σε κατοικίες, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένα σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται πριν από τη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη του Χωστού προς τις περιοχές Θέρισσα και Κορώνη Μαγαρά.

Ανησυχία προκάλεσε και η πληροφορία ότι ακούστηκε μικρή έκρηξη στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους, σύμφωνα με το neakriti.gr.

EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Μήνυμα από το 112: «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»



Στις 15:33, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, στέλνοντας επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού και της Λοφούπολης, καθώς η ατμόσφαιρα έχει γίνει αποπνικτική από τους πυκνούς, μαύρους καπνούς.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου. Καπνός στην περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire at lumberyard in the area of #Agios_Ioannis Chostos Iraklio, of the regional unit of #Irakleio Crete. Smoke in the area.

‼️Stay indoors, close doors and windows.



‼️ Follow the instructions of the Authorities.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 25, 2026

Μαζική κινητοποίηση: 75 πυροσβέστες, ΕΜΑΚ και ελικόπτερο



Η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την άμεση και μαζική ενίσχυση των δυνάμεων. Αυτή την ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς δίνουν σκληρή μάχη:

75 πυροσβέστες με 15 οχήματα.

1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για κατασβέσεις σε μεγάλο ύψος.

Μία ομάδα δασοκομάντος της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

1 ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις εστίες.

Συνδρομή παρέχεται επίσης από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και την ΕΛ.ΑΣ.

EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Επιτήρηση με drones και έρευνα για εμπρησμό



Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την κατάσταση, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone της Πυροσβεστικής με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα οι εστίες που απειλούν κατοικίες.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) Ηρακλείου, το οποίο έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση για τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.