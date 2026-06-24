Μεγάλη φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) στον Ασπρόπυργο, κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Επί τόπου έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, η οποία καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδική περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.