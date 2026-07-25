Μεγάλη κίνηση του ΟΦΗ, συμφώνησε με τον Αϊτόρ και τον περιμένει στην Κρήτη

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να προοδεύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά τη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενισχύεται και μεταγραφικά ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν.

Έτσι σε μία πολύ σημαντική κίνηση για τον σύλλογο, ήρθε σε συμφωνία με τον Αϊτόρ, που έχει ιδιαίτερο παρελθόν στη Stoiximan Super League.

Ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και της Βιγιαρεάλ. Πέρασε μια σεζόν στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλλης πριν μετακομίσει στην Τβέντε το 2018. Μετά από μία επιτυχημένη διετία στην Ολλανδία ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Μετά από 24 γκολ και 15 ασίστ σε 95 συμμετοχές με τους πράσινους από το 2020 έως το 2024 μετακόμισε στην ΑΕΚ Λάρνακας και πλέον ανήκει στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια.