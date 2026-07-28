Επικίνδυνη η φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται τα εναέρια μέσα, στο νησί ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής

Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Πάρο όπου στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση περιοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο νησί, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.



Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, ενισχύονται περαιτέρω οι επιχειρούσες δυνάμεις. Με συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρονται 7 πυροσβέστες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. για την ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο. Επιπλέον, με σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεταβαίνουν ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.

#Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς ακόμη:

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,

4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο, καθώς και

10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) από τον Πειραιά.

Αρτοποιός: «Δύσκολη πυρκαγιά, μεταβαίνουν πυροσβέστες και από Αθήνα»

«Λόγω της νησιωτικότητας, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση όσον αφορά την άφιξη των επίγειων δυνάμεων, καθώς αυτή τη στιγμή προωθούμε δυνάμεις από τη Νάξο και τη Σύρο. Παράλληλα, έχει απογειωθεί με ελικόπτερο μία ομάδα δασοκομάντος, η οποία αναμένεται να βρεθεί στο πεδίο των επιχειρήσεων σε λίγη ώρα. Πρόκειται για μία δύσκολη πυρκαγιά, που καίει χαμηλή βλάστηση. Αυτό σημαίνει ότι, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 5 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το νότιο τμήμα του νησιού, από το κέντρο και τα δυτικά της Πάρου, με πορεία προς την περιοχή Καμάρι», τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.



Τόνισε ότι από νωρίς εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την εκκένωση και διευκρίνισε πως οι οικισμοί έχουν εκκενωθεί. «Η περιοχή του Καμαρίου δεν είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη. Ωστόσο, καλούμε όσους βρίσκονται εκεί να κατευθυνθούν προς την Αλυκή, δηλαδή προς το νότιο παραλιακό μέτωπο της Πάρου, καθώς η πυρκαγιά έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική. Γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούμε κατά προτεραιότητα με τα εναέρια μέσα. Στην επιχείρηση συμμετέχει ισχυρή αεροπορική δύναμη με εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ επιχειρούν και οι επίγειες δυνάμεις που σας ανέφερα. Παράλληλα, μεταβαίνει στην περιοχή ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συντονίσει το σύνολο της επιχείρησης», πρόσθεσε.



Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι είναι μία «ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών ριπών των ανέμων και της χαμηλής βλάστησης, που της προσδίδουν μεγάλη δυναμική» και πρόσθεσε ότι το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. «Ενισχύουμε τις δυνάμεις και από την Αθήνα. Πέντε επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα αναχωρούν από τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της νησιωτικότητας, οι επίγειες ενισχύσεις δεν μπορούν να φτάσουν άμεσα. Οι δυνάμεις από τη Νάξο και τη Σύρο αναμένεται να φτάσουν σε λιγότερο από μισή ώρα, ενώ οι ενισχύσεις από τον Πειραιά θα χρειαστούν περίπου τρεις ώρες. Μέχρι τότε, η κύρια προσπάθεια επικεντρώνεται στα εννέα αεροσκάφη και τα τρία ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν να περιορίσουν το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά κινείται από βορρά προς νότο. Εκδηλώθηκε στην περιοχή Καμπί, στο κέντρο και δυτικά της Πάρου, και το ενεργό μέτωπο βρίσκεται αυτή τη στιγμή νοτίως της περιοχής, με κατεύθυνση προς το Καμάρι. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς προκαλούν το φαινόμενο του "spotting", δηλαδή τη μεταφορά καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων εστιών φωτιάς μπροστά από το κύριο μέτωπο. Αυτός είναι και ο λόγος που η πυρκαγιά ωθείται προς το νότιο τμήμα του νησιού, στην περιοχή Καμάρι. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε και το δεύτερο μήνυμα του 112, με το οποίο ζητήθηκε η εκκένωση της περιοχής Καμαρίου προς την Αλυκή, ώστε να διασφαλιστεί, πάνω απ' όλα, η ασφάλεια των κατοίκων των διάσπαρτων κατοικιών που βρίσκονται στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυροσβεστική επιχείρηση», κατέληξε.

Μήνυμα 112

Στις 15:28 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:42 είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, επίσης προς την Αλυκή.