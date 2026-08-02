Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για άνδρα που έχασε τις αισθήσεις στον Όλυμπο

Άντρας χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, σε μια επιχείρηση για την οποία κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες.



Πρόκειται μάλλον για άνδρα νεαρής ηλικίας.



Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις βάθρες στον Κόκκινο Βράχο χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε άνδρας από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» Ολύμπου σε σημείο απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2026





Κάποιοι από αυτούς, επιχείρησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων.