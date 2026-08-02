Ελλάδα Όλυμπος ΕΚΑΒ Πυροσβεστική

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για άνδρα που έχασε τις αισθήσεις στον Όλυμπο

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε από άλλους επισκέπτες στον Κόκκινο Βράχο οι οποίοι προσπάθησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi
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Άντρας χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, σε μια επιχείρηση για την οποία κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες.

Πρόκειται μάλλον για άνδρα νεαρής ηλικίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις βάθρες στον Κόκκινο Βράχο χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή.



Κάποιοι από αυτούς, επιχείρησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων.

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