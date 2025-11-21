Μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ: Εγκρίθηκε από την ΕΕΑ ο φάκελος του Μυστακίδη - Στα χέρια του η ΚΑΕ

Σε μία εξέλιξη καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του μπασκετικού ΠΑΟΚ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) ενέκρινε ομόφωνα τον φάκελο του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ανάβοντας έτσι το τυπικό «πράσινο φως» για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΚΑΕ.

Η ΕΕΑ, μετά την εξέταση όλων των εγγράφων που κατέθεσε η πλευρά του επιχειρηματία και η εταιρεία «ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που ιδρύθηκε για τον σκοπό αυτό, έκρινε ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει ο Μυστακίδης ο νέος μεγαλομέτοχος του «Δικεφάλου».

Με αυτή την ιστορική απόφαση, ανοίγει ο δρόμος για την επίσημη μεταβίβαση του 60,81% των μετοχών στην κατοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Συγκεκριμένα, οι μετοχές που θα περάσουν στον έλεγχό του ανήκαν μέχρι σήμερα στους βασικούς μετόχους Θανάση Χατζόπουλο (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλο (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%).

Το μόνο που απομένει είναι η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών, η οποία θα γίνει μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα επιχειρηματία να αναλαμβάνει πλέον επίσημα τον ρόλο του βασικού χρηματοδότη και να καθορίζει τη στρατηγική λειτουργία του μπασκετικού τμήματος για τα επόμενα χρόνια.