Συναγερμός για τη γρίπη: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Στη ΜΕΘ δύο παιδιά, διασωληνωμένος 6χρονος

Ισχυρή σύσταση για προσοχή όσον αφορά τη γρίπη στα παιδιά, απευθύνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος. Επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται σημαντική αύξηση των παιδιών που νοσηλεύονται ή προσέρχονται με γρίπη στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως σημειώνει, τα νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία, με την αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα να υπερβαίνει το 30%.

Μάλιστα, κρούει το καμπανάκι του κινδύνου καθώς δηλώνει ότι δύο παιδιά νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» με γρίπη, χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα άλλο πρόβλημα υγείας. Το ένα αγόρι 6 ετών είναι διασωληνωμένο και το άλλο επίσης αγόρι 3 ετών χωρίς να χρειάζεται μέχρι στιγμής διασωλήνωση.

Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί γονείς και κηδεμόνες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις σχολικές και οικογενειακές συναθροίσεις και να εμβολιάσουν τα παιδιά σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων, τονίζοντας ότι τηλεφωνικές διαγνώσεις δεν επαρκούν. «Κρίμα από το θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.