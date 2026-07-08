«Βουτιά» στις αγορές: Έντονη άνοδος στο πετρέλαιο, ισχυρή πτώση στα χρηματιστήρια

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν και την άρση του moratorium που υπήρχε αλλά και για την διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία (λιγότερο) αρκούσαν για να «βάλουν φωτιά» στις αγορές κεφαλαίων.

Μέσα σε διάστημα μίας ώρας, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές πέρασαν έντονα καθοδικά, οι τιμές πετρελαίου (Brent και WTI) εκτοξεύτηκαν, με το Brent να κινείται πάνω από τα 78 δολάρια /βαρέλι και το WTI πάνω από τα 74 δολάρια /βαρέλι ενώ σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό να εκτινάσσεται στα 3,7%, το 10ετές αμερικανικό στο 4,6% , το αντίστοιχο γερμανικό στο 2,73% και το 10ετές γαλλικό στο 3%.

Μεγάλη πτώση στις κεφαλαιαγορές

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επικρατεί έντονη υποχώρηση με τον γερμανικό DAX να μειώνεται κατά 2,42% στις 13.30 ώρα Ελλάδος, τον γαλλικό CAC κατά -2,22% και τον πανευρωπαϊκό Eurostoxx 50 κατά -1,8%.

Eλληνικό χρηματιστήριο

Το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί την πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών αλλά με εντονότερες τάσεις γιατί δεν απορροφώνται οι μεγάλες εντολές πωλήσεων. Μεγάλες ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές (-3,27%) με όλες τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχωρούσε κατά 3,15%, ο Mid Cap υποχωρούσε κατά 2,2%. Η αναλογία ανοδικών προς πτωτικές είναι 1 (ανοδική μετοχή) για 10 πτωτικές.