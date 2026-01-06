Ελλάδα Χανιά Φωτιά Πυροσβεστική Local News

Μεγάλη πυρκαγιά στην Κίσσαμο Χανίων – Άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Κεφάλι Κισσάμου.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στις 18:00 το απόγευμα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων δέχθηκε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο δήμαρχος Κισσάμου, Γιώργος Μυλωνάκης, διαβεβαίωσε πως η φωτιά δεν απειλεί άμεσα τον οικισμό, παρά τις αναφορές ότι φλόγες πλησιάζουν κοντά σε σπίτια. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 6 οχήματα και προσωπικό, ομάδα ΕΜΟΔΕ και αναμένονται ενισχύσεις από Καστέλι και Κάνδανο, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ελλάδα Χανιά Φωτιά Πυροσβεστική Local News

