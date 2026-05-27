Μεγάλη τιμή για τον Πιερό: Καθιερώθηκε ημέρα με το όνομα του στη Μασαχουσέτη

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα τιμητική στιγμή έζησε ο Φραντζί Πιερό, καθώς ο επιθετικός της ΑΕΚ και της εθνικής Αϊτής βραβεύτηκε επίσημα από την πολιτεία της Μασαχουσέτης για την πορεία και την προσφορά του.

Την Τρίτη (26/05), η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι, ανακοίνωσε πως η ημέρα καθιερώνεται ως «Ημέρα Φραντζί Πιερό», σε αναγνώριση των επιτευγμάτων και της διαδρομής του 31χρονου φορ.

Jodi a, Gouvernè Massachusetts la, Maura Healey, ofisyèlman deklare 26 me 2026 kòm “Frantzdy Pierrot Day” pou onore entènasyonal ayisyen an pandan yon seremoni espesyal ki te fèt nan State House Boston an.



Seremoni an te fèt an prezans fanmi li, plizyè manm kominote ayisyèn nan,… pic.twitter.com/k9Z3RhjBtj — Manesson Chery (@ManessonC) May 26, 2026

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κυβερνείο, με τον Πιερό να δίνει το «παρών» μαζί με τους γονείς του, μέλη της οικογένειάς του και τον πρώην προπονητή του, σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ μετακόμισε στο Μέλροουζ σε ηλικία 11 ετών και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη διάκριση, τονίζοντας πως η περιοχή διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα και τη ζωή του.

«Είναι απίστευτο. Είμαι πολύ περήφανος. Το Μέλροουζ είχε τεράστια επίδραση στη ζωή μου και αν βρίσκομαι εδώ σήμερα, είναι χάρη σε όλες τις εμπειρίες που έζησα εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυβερνήτης της πολιτείας αποθέωσε τον διεθνή άσο της Αϊτής, υπογραμμίζοντας πως σύντομα μπορεί να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πιερό παρακολούθησε και εμφάνιση της μπάντας του λυκείου του Μέλροουζ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία ιδρύματος που θα στηρίζει νεαρούς αθλητές από μειονεκτικά περιβάλλοντα στην Αϊτή.