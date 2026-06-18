Ουκρανικό χτύπημα στη Μόσχα: Οροφή δεξαμενής εκτινάχθηκε στον αέρα μετά την έκρηξη

Νέα «μεγάλης κλίμακας» επίθεση εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη εναντίον της Μόσχας, με στόχο, όπως αναφέρουν οι ρωσικές αρχές διυλιστήριο στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, πολλά βλήματα έπληξαν εγκατάσταση στη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται πάνω από την περιοχή.

Moscow is burning after Ukrainian attacks.



Quite a spectacle—exactly the way Putin wanted it! pic.twitter.com/PSE68WVeMz — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 18, 2026

Αντίποινα και επίθεση στο Κίεβο

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Κιέβου, με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, να προειδοποιεί για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη μέχρι να αρθεί ο συναγερμός», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram, καλώντας τους πολίτες να προστατευθούν άμεσα.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον κύκλο των εκατέρωθεν επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχους τόσο στρατηγικές υποδομές όσο και αστικές περιοχές.