Μεγάλο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα, περί τις 04:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι «ολοκλήρωσαν» σειρά πληγμάτων στο Ιράν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «διεξήγαγαν την 9η Ιουνίου πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον του Ιράν, εκτελώντας τη διαταγή του ανώτατου διοικητή» τους, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «σε ανταπόδοση για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του στρατού ξηράς», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Twitter το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου στο έδαφος και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ», διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Τραμπ: «Η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι ανέμενε να εξαπολυθεί «πολύ δυνατή» ανταπόδοση μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν, κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο του ABC News.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο διευκρίνισε πως η δήλωση αυτή έγινε μόλις μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Από την πλευρά τους οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ, κατά μήκος των ιρανικών ακτών στα Στενά του Ορμούζ, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι.

Κατά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι», ιδίως «ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στην Αζράκ, στο χασεμιτικό βασίλειο, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο ανακοίνωσή τους.