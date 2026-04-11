Μεγάλο Σάββατο: Προσοχή στο ωράριο – Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ
Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής σπεύδουν οι καταναλωτές, προκειμένου να αγοράσουν τα υλικά που τους λείπουν για τη μαγειρίτσα και το τραπέζι της Ανάστασης, σήμερα Μεγάλο Σάββατο (11/4).
Ειδικότερα, τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά έως τις 18:00 ή τις 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.
Υπενθυμίζεται ότι, κλειστά θα παραμείνουν τα μαγαζιά μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα (13/4), επομένως οι αργοπορημένοι καλούνται να πάρουν «προμήθειες» για μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, οπότε και τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.