Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η μέρα για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Ωράριο Μεγάλου Σαββάτου

Εμπορικά καταστήματα



Άνοιγμα: 09:00

Κλείσιμο: 15:00

Λειτουργούν μόνο το πρωί, με πιο σύντομο ωράριο από τις καθημερινές.



Σούπερ μάρκετ



Άνοιγμα: 08:00

Κλείσιμο: συνήθως 18:00 – 20:00 (ανάλογα την αλυσίδα)



Οι επόμενες ημέρες

Κυριακή του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου) τα καταστήματα ανοίγουν ξανά με κανονικό ωράριο.