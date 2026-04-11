Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ
Είναι η τελευταία μέρα για ψώνια πριν το Πάσχα.
Ωράριο Μεγάλου Σαββάτου
Εμπορικά καταστήματα
Άνοιγμα: 09:00
Κλείσιμο: 15:00
Λειτουργούν μόνο το πρωί, με πιο σύντομο ωράριο από τις καθημερινές.
Σούπερ μάρκετ
Άνοιγμα: 08:00
Κλείσιμο: συνήθως 18:00 – 20:00 (ανάλογα την αλυσίδα)
Οι επόμενες ημέρες
Κυριακή του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ
Από την Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου) τα καταστήματα ανοίγουν ξανά με κανονικό ωράριο.