Χωρίς προβλήματα η αναχώρηση και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ

Είναι η τελευταία μέρα για ψώνια πριν το Πάσχα.

Κώστας Τζούμας/Eurokinissi
Το Μεγάλο Σάββατο είναι η μέρα για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Ωράριο Μεγάλου Σαββάτου

Εμπορικά καταστήματα

Άνοιγμα: 09:00
Κλείσιμο: 15:00
Λειτουργούν μόνο το πρωί, με πιο σύντομο ωράριο από τις καθημερινές.

Σούπερ μάρκετ

Άνοιγμα: 08:00
Κλείσιμο: συνήθως 18:00 – 20:00 (ανάλογα την αλυσίδα)

Οι επόμενες ημέρες

Κυριακή του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ
Από την Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου) τα καταστήματα ανοίγουν ξανά με κανονικό ωράριο.

