Μέγαρα: Ανήλικος παρασύρθηκε με φουσκωτό στη θάλασσα - Βίντεο από τη διάσωσή του

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Πάχης στα Μέγαρα, όταν ένα ανήλικο αγόρι παρασύρθηκε από τους ανέμους ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με φουσκωτό σωσίβιο, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί επικίνδυνα από την ακτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (22/6), προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και ειδοποίησαν άμεσα για βοήθεια.

Η μητέρα του παιδιού έσπευσε να κολυμπήσει κοντά του και παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό του, προσπαθώντας να το προστατεύσει, καθώς οι δυο τους παρασύρονταν όλο και πιο μακριά από την ακτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε η βοήθεια είχαν απομακρυνθεί περίπου 800 μέτρα από την παραλία.

Στο σημείο έσπευσαν δύο άνδρες με φουσκωτή βάρκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια μητέρα και γιο. Αρχικά επιβίβασαν το παιδί στο σκάφος και στη συνέχεια τη μητέρα του, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια πίσω στην ακτή.

Σε εικόνες που προβλήθηκαν από το Star καταγράφεται η επιχείρηση διάσωσης μέσα στη θάλασσα, με τους δύο εθελοντές να επεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά.