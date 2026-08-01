Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού

Μία γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 1 Αυγούστου στα Μέγαρα.



Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της υπηρεσιακής αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Ρέντης χωρίς επιβάτες, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στον σταθμό των Μεγάρων. Παρά την ενεργοποίηση της αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.



Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο περιστατικό συνέδραμαν επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα από συρμό τραίνου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.