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Ελλάδα Μέγαρα Προαστιακός Σιδηρόδρομος Hellenic Train

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού

Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της με τη συνδρομή ισχυρής δύναμης της πυροσβεστικής.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Μία γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 1 Αυγούστου στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της υπηρεσιακής αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Ρέντης χωρίς επιβάτες, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στον σταθμό των Μεγάρων. Παρά την ενεργοποίηση της αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο περιστατικό συνέδραμαν επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

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Ελλάδα Μέγαρα Προαστιακός Σιδηρόδρομος Hellenic Train

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