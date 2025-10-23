Mein Schiff 5 στο Ναύπλιο: Εντυπωσιακή ξενάγηση στο γερμανικό γίγαντα της TUI Cruises – 6 κρουαζιερόπλοια φτάνουν το 2026

Μια ιδιαίτερα τιμητική ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Mein Schiff 5” της TUI Cruises, το οποίο κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χρήστος Γκούμας και ο Λιμενάρχης Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου επισκέφθηκαν το πλοίο και ξεναγήθηκαν στους εντυπωσιακούς του χώρους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ των εκπροσώπων του Δήμου και του πληρώματος του πλοίου, σε μια συμβολική κίνηση φιλίας και συνεργασίας.

