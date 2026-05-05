Mείωση στις πωλήσεις αναφέρει το 41% των επιχειρήσεων στην Αττική κατά την πασχαλινή περίοδο

Νέα υποχώρηση των πωλήσεων αναφέρουν οι 4 στις 10 επιχειρήσεις στην Αττική κατά την διάρκεια της πασχαλινής περιόδου, σύμφωνα με έρευνα του ΕΕΑ.

Την έρευνα για λογαριασμό του Επιμελητηρίου πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ).

Από τα συμπεράσματα της έρευνας ξεχωρίζει η πτώση στις πωλήσεις, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ένα στοιχείο το οποίο συνδέεται με τις γενικότερες τάσεις της αγοράς που καταγράφονται συνολικά για το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Το 41% δηλώνει μείωση τζίρου

Σε ετήσια βάση, το 41% των επιχειρήσεων αναφέρει μείωση πωλήσεων τη φετινή χρονιά σε σχέση με το 2025, κάτι που δείχνει μία συνολική επιβράδυνση της αγοράς.

Αυτό που επίσης προκύπτει από την έρευνα είναι ότι , τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια, προτιμήθηκαν περισσότερο από τους καταναλωτές τα φθηνότερα προϊόντα, δείγμα της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας των νοικοκυριών.

Επίσης αποδεικνύεται ο ατελής ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, καθώς αν και η χρήση καρτών κυριαρχεί ξεκάθαρα, με 77% των συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας τη στροφή στις ηλεκτρονικές πληρωμές, το ψηφιακό κανάλι των πωλήσεων παρουσιάζει υστέρηση αφού μονάχα το 38% των επιχειρήσεων της Αττικής διαθέτει τη δυνατότητα απομακρυσμένων πωλήσεων.

ΕΕΑ: Η ακρίβεια «ροκανίζει» την κατανάλωση

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνει:

«Η εκτίμηση μας για χαμηλότερη κίνηση στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο, συγκριτικά με πέρσι, επιβεβαιώνεται μέσα και από τα ευρήματα της νέας μεγάλης έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για λογαριασμό του ΕΕΑ.

Η άνοδος του πληθωρισμού και η παρατεταμένη ακρίβεια, κυρίως λόγω των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συρρικνώνουν διαρκώς το εισόδημα των πολιτών και περιορίζουν την αγοραστική τους δυνατότητα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης. Πρόκειται αναμφίβολα για μία δυσάρεστη εξέλιξη για όλο τον εμπορικό κόσμο.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας βλέπουν να αυξάνεται διαρκώς το λειτουργικό τους κόστος και να περιορίζεται ο τζίρος τους, είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.

Μπορεί ονομαστικά να έχουν ανέβει μισθοί και συντάξεις, όμως η πραγματική αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών έχει μειωθεί.

Τα τελευταία μέτρα στήριξης δίνουν μία ανακούφιση σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας όμως απαιτούνται πιο δραστικές κινήσεις για τη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση των ΜμΕ.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως μείωση των έμμεσων φόρων, έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατάργηση φορολογικών υποχρεώσεων που υπάρχουν από τα χρόνια των μνημονίων, ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ουσιαστικές ρυθμίσεις για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους που απειλεί τη βιωσιμότητα ΜμΕ και επαγγελματιών».