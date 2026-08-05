Μεξικό: Δολοφόνησαν influencer την ώρα που έκανε live – Εικόνες σοκ

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η εν ψυχρώ δολοφονία γνωστού influencer του TikTok, ο οποίος έπεσε νεκρός την ώρα που πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στα social media.

Ο Σέσαρ Γκαστέλου (Cesar Gastelum), με σχεδόν 600.000 ακολούθους στην πλατφόρμα και ιδιαίτερα δημοφιλής για τα χιουμοριστικά του βίντεο, δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από κατάστημα ταχυφαγείου στην πόλη Κουλιακάν (Culiacán), στην πολιτεία Σιναλόα.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο influencer βρισκόταν μαζί με φίλους του και μετέδιδε ζωντανά τη συνάντησή τους μέσω TikTok, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη πλησίασαν την παρέα.

Βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση καταγράφει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τη στιγμή που ο οδηγός της μοτοσικλέτας ανοίγει πυρ εναντίον του Γκαστέλου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προσοχή σκληρές εικόνες

🚨💥¡LO MARON MIENTRAS TRANSMITÍA EN VIVO!, Asesinan a balazos al influencer César Gastélum mientras hacía una transmisión en vivo desde en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El trágico momento quedó grabado ya que el creador de contenido estaba completamente en directo pic.twitter.com/ZZfE2k1uTr — TM Noticias (@TmNoticiass) August 5, 2026

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών

Αξιωματούχος ασφαλείας της πολιτείας Σιναλόα επιβεβαίωσε τον θάνατο του influencer, ενώ ανέφερε πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η δολοφονία σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για την Κουλιακάν, πρωτεύουσα της Σιναλόα, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο της περιοχής.

Η πολιτεία θεωρείται κομβικής σημασίας για το οργανωμένο έγκλημα στο Μεξικό, καθώς αποτελεί περιοχή με έντονη παρουσία ισχυρών καρτέλ.

Η υπόθεση θυμίζει τη δολοφονία της Βαλέρια Μάρκες

Η δολοφονία του Σέσαρ Γκαστέλου φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση της 23χρονης influencer Βαλέρια Μάρκες (Valeria Marquez),η οποία τον Μάιο του 2025 δολοφονήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Η Μάρκες εκτελέστηκε μέσα στο κομμωτήριο όπου εργαζόταν, στην πόλη Ζαποπάν της πολιτείας Χαλίσκο. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ εναντίον της.

Η έρευνα για τη δολοφονία της διεξήχθη βάσει του πρωτοκόλλου για τις γυναικοκτονίες (femicide), όπως προβλέπει η μεξικανική νομοθεσία.

Συλλήψεις για τη δολοφονία της Μάρκες

Τον περασμένο Ιούλιο, οι μεξικανικές Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη στη Χαλίσκο του Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα (Ramon Angel Alvarez Ayala), γνωστού με το προσωνύμιο «El R-1».

Ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, τον χαρακτήρισε επικεφαλής εγκληματικού πυρήνα που συνδέεται με το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Οι Αρχές εξετάζουν τη σύνδεσή του με τη δολοφονία της Βαλέρια Μάρκες, ενώ τον κατηγορούν επίσης για συμμετοχή σε άλλες σοβαρές εγκληματικές ενέργειες.