Μεξικό - Νότια Αφρική 2-0: Με το «δεξί» μπήκαν οι οικοδεσπότες του Μουντιάλ 2026

Το Μεξικό μπήκε με το «δεξί» μετά τη νίκη με 2-0 κόντρα στη Νότια Αφρική άνοιξαν την αυλαία του Μουντιάλ 2026 στο στάδιο Αζτέκα.

Η ομάδα του Μεξικού δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και άνοιξε το σκορ από νωρις. Οι παίκτες της Νότιας Αφρικής δεν κατάφεραν να απειλήσουν ιδιαίτερα και το έργο δυσκόλεψε περισσότερο μετά την πρώτη κόκκινη κάρτα του Σιτόλε.

Για την ομάδα των «δικών» μας Πινέδα και Σάντσες τα γκολ πέτυχαν οι Κουϊνόνιες και Χιμένες.

Το Μεξικό έχει συμμετάσχει σε έξι εναρκτήρια ματς Μουντιάλ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκόραρε πρώτο.

Επόμενη αναμέτρηση για το Μεξικό, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 κόντρα στη Νότια Κορέα. Για τη Νότια Αφρική, την ίδια μέρα αντιμετωπίζει την Τσεχία.

Το ματς

Το Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός, με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, στο στάδιο Αζτέκα. Οι δύο ομάδες ξεκινούν ένα Μουντιάλ για δεύτερη φορά, μετά το 2010. Τότε στο Γιοχάνεσμπουργκ οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1.

Πριν από τη σέντρα οι 48 σημαίες των ομάδων που συμμετέχουν στην διοργάνωση έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Βραζιλιάνος Γουίλτον Σαμπάιο σφύριξε την έναρξη του αγώνα.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης ήταν το σουτ του Χιμένες και η απόκρουση του Γουίλιαμς.

Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 10 λεπτά ο Κουϊνόνιες έκλεψε ψηλά την μπάλα και κινήθηκε προς την αντίπαλη εστία και με ένα υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Το πρώτο γκολ του Μουντιάλ 2026

Ακόμα μια λήψη μέσα από την κάμερα του διατητή

Το Μεξικό πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και είχε τον απόλυτο έλεγχο κόντρα στη Νότια Αφρική που δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της και παρά τη φορτωμένη αμυντική της γραμμή δέχτηκε νωρίς γκολ.



Οι Καφού, Μπάτζιο και Ρομπέρτο Κάρλος βρέθηκαν στην κερκίδα του Αζτέκα.

Η πρώτη καλή στιγμή για τη Νότια Αφρική. Ο Λάιλ Φόστερ έπιασε μια ωραία κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από σέντρα από τα αριστερά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Μπράιαν Γκουτιέρες έστρωσε ωραία στον Κινιόνιες μέσα στην περιοχή, αυτός εκτέλεσε με μια με ωραίο πλασέ, όμως για λίγα χιλιοστά δεν σημείωσε το δεύτερό του γκολ, αφού η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκουτιέρες έφυγε ωραία στην πλάτη της άμυνας της Νότιας Αφρικής και ο Σιτόλε τον ανέτρεψε, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη και για λίγα χιλιοστά δεν δόθηκε πέναλντι.

Οι βάσεις για τη νίκη μπήκαν θεωρητικά νωρίς όταν ο Χιμένες με κεφαλιά στο 67ο λεπτό, μετά απο ωραία σέντρα του Αλβαράδο, οι Μεξικανοί πήραν προβάδισμα με 2-0. Μάλιστα, έγινε ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της εθνικής Μεξικού.

Ο Ζουάν ήταν ο δεύτερος παίκτης που είδε κόκκινη κάρτα στο 84'και λίγα λεπτά αργότερα ο Σέζαρ Μόντες ανέτρεψε τον Μουντάου με τον διαιτητή να θεωρεί ότι έκοψε προφανή ευκαιρία για γκολ. Έτσι και το Μεξικό έχασε έναν παίκτη. Τρεις κόκκινες κάρτες στην πρεμιέρα!

Η επίκη στιγμή με τον διαιτητή να εξηγεί την απόφασή του.

Τελικό σκορ: 2-0