Μεξικό: Πέντε νεκροί αστυνομικοί σε καρτέλ λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού εκτυλίχθηκαν σκληρές εικόνες με πέντε αστυνομικούς να χάνουν τη ζωή τους από μέλη πανίσχυρου καρτέλ, στην πολιτεία Μιτσοακάν.

Περιπολικό όχημα δέχθηκε «βροχή» από σφαίρε με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να είναι νεκροί και άλλοι πέντε τραυματίες.

Cinq policiers morts et cinq blessés suite à une attaque armée dans le Michoacán, au Mexique. pic.twitter.com/tYn8ecAVVC — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) June 11, 2026

Μια επίθεση που θέτει υπό αμφισβήτηση τα μέτρα ασφαλείας της χώρας ενόψει του Μουντιάλ 2026 και την πρεμιέρα ανάμεσα στους «οικοδεσπότες» Μεξικανούς και τη Νότια Αφρική.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η επίθεση θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία δράσης των συμμοριών, καθώς εκεί κυριαρχεί το διαβόητο Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG). Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης και τον περασμένο Μάιο, όταν προχώρησε στη στυγνή δολοφονία ενός δημάρχου μικρής επαρχιακής πόλης.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Μεξικού, δήλωσε: «Οι εγκληματίες που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν από το νόμο».